Cuatro hombres fueron arrestados este jueves por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) por cargos relacionados con explotación infantil, detalló Stephen Muldrow, jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico.

Los detenidos fueron identificados como Héctor Rafael Cuadrado Abadía, de 44 años y residente de Caguas; Héctor Luis Olmedo Burgos, de 27 y vecino de Naguabo; Frederick Jesús Pinto Rodríguez, de 23 y residente de Yabucoa; y Daniel Delgado Delgado, de 31 y también de Yabucoa.

Hoy cerramos ese chat con un mensaje claro: si explotas a nuestros niños, irás a la cárcel. - Yariel Ramos, agente especial interino a cargo de HSI en San Juan

El 26 de febrero, un gran jurado federal emitió cuatro acusaciones separadas contra los imputados, quienes fueron arrestados durante la madrugada en un operativo liderado por HSI. Cada uno enfrenta dos cargos: uno por recepción y distribución de material de explotación infantil, y otro por posesión de material de explotación infantil.

Según los documentos judiciales, los acusados poseían, recibían y compartían pornografía infantil usando sus celulares.

“Esta investigación expuso la perturbadora realidad detrás del intercambio de material de abuso sexual infantil: individuos que comparten imágenes explícitas de menores sin remordimiento y revictimizan a esos niños cada vez que las imágenes se difunden”, expresó Yariel Ramos, agente especial interino a cargo de HSI en San Juan.

Los depredadores sexuales suelen cometer sus crímenes a través de chats, redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea. ( Archivo )

Los acusados podrían enfrentar entre cinco y 20 años de prisión por recibir y distribuir material de explotación infantil, y hasta 10 años de prisión por poseerlo.

“No hay mayor prioridad que proteger a nuestros niños de quienes buscan explotarlos o hacerles daño”, señaló Muldrow.

“La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos está comprometida a continuar nuestros esfuerzos conjuntos con nuestros socios estatales, locales y federales para localizar a estos ofensores y asegurar que sean procesados al máximo de la ley”, sostuvo el fiscal federal.

La fiscal Elba Gorbea, de la Unidad de Explotación Infantil e Inmigración, está a cargo del caso.

Alerta: protege a los menores de depredadores en internet

Al alcance de un solo clic, tu hijo, tu sobrina o tus nietos podrían estar expuestos a depredadores sin darse cuenta. Por eso, es fundamental vigilar la actividad de niños y jóvenes en internet y educarlos sobre los riesgos del espacio digital, advierte la Unidad de Investigación de Explotación Infantil del Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

El acoso por parte de un adulto hacia un menor en internet puede derivar en casos de explotación infantil. Los depredadores suelen cometer sus crímenes a través de chats, redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea.

¿Dónde comunicarte si sospechas de un caso?