Las autoridades han entrevistado sobre 15 familiares, vecinos y allegados al hombre y su sobrino que fueron asesinados a mansalva durante la noche del sábado en la entrada de una residencia localizada en la carretera PR-552 del sector El Cerro en el barrio Guayabal, en Juana Díaz.

La quinta masacre de 2024 se reportó a las 10:15 p.m. cuando alguien llegó a la residencia de Alberto Torres Cruz de 58 años, mientras este compartía con sus sobrinos Ángel Luis y Ricardo Santiago Torres de 48 y 38 años, respectivamente y los asesinó.

El cadáver de Ángel Luis se encontró en el interior de una guagua Nissan Pathfinder, color vino y del año 1992 y los otros dos sobre el pavimento.

“La ciudadanía no coopera en ese sector. Se han entrevistado sobre 15 personas, entre familiares, vecinos, parientes y no aportan ningún detalle, no nos dan luz en el caso para identificar a quien lo hizo. Buscamos que reporten cualquier dato, si pudieron escuchar las detonaciones o algún detalle de manera confidencial”, expresó el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, inspector Daniel Justiniano.

También se han buscado querellas entre vecinos de dicha comunidad que consta de unas 10 a 12 residencias en las que todos se conocen y en su mayoría pertenecen a miembros de una familia, pero ninguna se relaciona con los occisos, agregó.

Sobre la versión surgida en torno a problemas de convivencia ya que Torres Cruz tenía la música con un volumen alto, Justiniano dijo que no se descarta, a pesar de que carecen de testimonios de que ese haya sido el detonante.

Las tres víctimas laboraban como obreros de la construcción y a la siembra de frutos menores.

Justiniano hizo un llamado a la ciudadanía para colabore con la pesquisa llamando a la línea confidencial del Negociado de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020.