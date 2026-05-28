Un hombre de Aguadilla fue sentenciado por un juez federal a cumplir 14 años de prisión luego de declararse culpable de transportar material de explotación sexual infantil, informó el fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow.

Según la investigación federal, Leonardo Román Domenech utilizó un teléfono celular con acceso a internet para transportar conscientemente imágenes de una menor de 15 años involucrada en conducta sexual explícita entre julio y octubre de 2021. Román Domenech fue acusado formalmente en abril de 2025 y se declaró culpable en febrero de 2026.

La sentencia también incluye 10 años de libertad supervisada una vez cumpla la condena en prisión.

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El caso fue presentado como parte del Proyecto Safe Childhood, una iniciativa nacional creada por el Departamento de Justicia en mayo de 2006 para combatir la explotación y el abuso sexual infantil. El programa es liderado por las oficinas de fiscales federales y la Sección de Explotación Infantil y Obscenidad.

El Buró Federal de Investigaciones Criminales (FBI) y la Policía de Puerto Rico estuvieron a cargo de la investigación del caso, mientras que la fiscal federal auxiliar Emelina Agrait Barreto, de la Unidad de Explotación Infantil e Inmigración, dirigió el procesamiento.