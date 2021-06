El hombre imputado de matar a tiros a un perro en el campo de golf de un hotel en Río Mar, en Río Grande, Zalil A. Zaveri, llegó hoy al tribunal de Fajardo a enfrentar una vista preliminar en la que se representaría a sí mismo.

Así lo indicó Zaveri a su arribo al tribunal, donde enfatizó que llegó a “dar cara” al proceso y asumir la responsabilidad que se le imponga en el proceso judicial que se llevará a cabo en la 205 de la jueza Karilyn Díaz Rivera.

En varias instancias dijo que aunque ama a los animales “la defensa propia a la vida es más importante”.

“Tengo toda la evidencia para demostrar que mi vida estaba en peligro”, agregó el hombre que llegó con un portfolio con documentos. Alegó que el ambiente en las inmediaciones del golf no es segura y que, incluso, en varias ocasiones se le reclamó a la gerencia del hotel sobre la existencia de perros realengos que ponen en peligro la seguridad de visitantes y residentes. “No he justo que tengamos que vivir en estas condiciones con esos animales carnívoros... no son perros con los que tú sientas simpatía al verlos... estos son animales salvajes”, agregó quien asegura que ha rescatado perros de la calle y los ha trasladado a hogares a Estados Unidos.

A las afueras del tribunal se encuentra un grupo de manifestantes pro defensa de animales, quienes aprovecharon la llegada de Zaveri para increparlo por lo ocurrido.

¿Cómo se siente haber matado a un perro indefenso en Puerto Rico? , le gritó Remi Martin de la organización Compromiso Social.

Otro ciudadano le preguntó si admitía que era culpable de haber asesinado al perro.

“Sí, lo hice”, expresó Zaveri al indicar que explicaría en corte las razones que lo llevaron a cometer el crimen.

Zaveri, de 59 años, enfrenta un cargo por Ley de Maltrato de Animales y dos cargos pro violación a la Ley de Armas de Puerto Rico.

El juez José Caballero encontró causa para arresto contra el hombre el pasado 9 de mayo, y se impuso una fianza de $20,000 por cada cargo, para un total de $60,000. Zaveri prestó la fianza y se le colocó un grillete. Según ordenó el juez, Zaveri tendrá prohibido visitar campos de golf y solo podrá realizar salidas de su hogar para cuestiones de trabajo. En los fines de semana, tendrá prohibido salir de su hogar. Además, se le retuvo el pasaporte.

Según la información preliminar, el extranjero que reside en Puerto Rico disparó al perro con un arma para la que tiene licencia desde este año. El arma utilizada fue una marca Glock, modelo 26.9 milímetros color negra.

El fiscal del caso Gabriel Redondo Miranda explicó recientemente a Primera Hora que el imputado “andaba con tres personas más, todos de habla inglesa”.

Agregó que “la información que tengo es que en ese lugar hay unos perritos pequeños, como de dos pies de alto, que la gente del club de golf los han dejado sueltos porque cazan las iguanas que hay en el área y se pasan por allí. Lo que nos dicen es que estaban ladrando y que en un momento dado, parece que la bola corrió un poco y el perrito fue y la cogió. Él andaba con un arma en el tobillo. La sacó, fue y le disparó dos veces. Eso fue en el hoyo 17. Fue arrestado en el hoyo 18″.

“Otras personas oyeron los disparos y miraron a ver qué pasaba. Los testigos dicen que oyen al perro chillando y que ven a los otros perros que salen corriendo. Los testigos dicen que el señor siguió jugando, le dio a la bola. Entonces, fue al carrito de golf, buscó el arma otra vez, fue a donde estaba el perrito, se puso en cuclillas y le dio un tercer tiro, de gracia”, detalló el fiscal. “Se montó en el carrito y siguió jugando”.

Una llamada al sistema de emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades avisando sobre abuso intencional o tortura, por maltrato de animales.