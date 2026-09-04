( Suministrada por la Policía )

Agentes de la División de Drogas del área de Humacao, hallaron 20 kilos de cocaína abandonados en la reserva natural Efraín Archilla Diez, ubicada en el kilómetro 72.2 de la carretera PR-3 en el sector Punta Santiago en ese municipio.

La querella se reportó 12:15 de la tarde de hoy, viernes, a através del Sistema de Emergencias 9-1-1 cuando se alertó a la Policía sobre un paquete sospechoso en el área de la playa.

Al movilizarse al lugar los agentes hallaron los kilos con la sustancia controlada, los cuales fueron ocupados. No hubo arrestos.

Su valor fue estimado en $260,000.

Una vez se realice la prueba de campo se procerá con el protocolo para decomisarla.