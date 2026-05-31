Incendio arrasa una casa y deja dos muertos en Mayagüez
La Policía y los Bomberos continúan trabajando en la escena.
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Un hombre y una mujer murieron calcinados luego de que un incendio consumiera una residencia a eso de las 6:28 de la mañana de este domingo en la carretera PR-105, kilómetro 6.3, barrio Limón, sector Tres Caminos, en Mayagüez.
Según la información preliminar suministrada por la Policía de Puerto Rico, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre un incendio en una vivienda de la zona. Al llegar a la escena, los agentes encontraron una residencia de madera incendiada y los cuerpos calcinados de dos personas.
Las autoridades indicaron que las víctimas son un hombre y una mujer de aproximadamente 70 años de edad. Sin embargo, al momento de emitirse el informe, ninguno había sido identificado oficialmente.
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Se desconoce todavía la causa del incendio.
La agente Norma Quintana, adscrita al distrito de Mayagüez, junto a personal de la División de Homicidios, Servicios Técnicos, Explosivos y Bomberos, asumió la investigación para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el incidente.