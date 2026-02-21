Un incendio se desató esta noche en una residencia de la calle Padre Nuno, en el barrio Barahona en Morovis.

Al lugar llegaron Bomberos de Morovis, Barceloneta y Ciales quienes extinguieron las llamas, pero se informó que la residencia resultó destruida en su totalidad. No se estimaron los daños. De momento se desconocen las causas del incendio.

A través de sus redes sociales, el municipio de Morovis confirmó que al momento de originarse el incendio, dos adultos mayores se hallaban en la residencia. El Negociado del Cuerpo de Bomberos informó que uno de los adultos, una fémina, resultó con quemaduras en la espalda. La mujer fue atendida por paramédicos y se informó que su condición es estable.

PUBLICIDAD

Por su parte, la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado González indicó en sus redes sociales que impartió instrucciones para que se ofrezcan todas las ayudas pertinentes a la familia afectada. Además, agradeció la pronta movilización de los equipos de respuesta rápida que se movilizaron al lugar y lograron controlar la situación, evitando que las llamas se extendieran a otras residencias o que se registraran desgracias mayores.

Se informó que personal de Emergencias se mantenía en la escena realizando labores de enfriamiento para evitar que el incendio se reiniciara.