Policías adscritos a la comandancia de área de Caguas incursionaron simultáneamente en los residenciales Luis Muñoz Morales y Brisas de Cayey, en ese municipio, en respuesta a un incremento en la violencia generada por la guerra que ambos bandos libran por el control de los puntos de drogas.

El comandante de área, teniente coronel Gerardo H. Oliver Franco, detalló que todavía se encuentran en ambos residenciales y en la barriada San Cristóbal, en Cayey, donde intervinieron con un hombre que trabaja desde el interior de una casa sellada con concreto armado, la cual solo tiene acceso por el techo por donde se despachaban drogas por medio de una tubería.

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Al percatarse de la presencia de los policías el hombre incendió la droga y el dinero y tuvo que ser rescatado ya que se afectó por la inhalación de humo.

“Este es un plan de la Policía del área de Caguas en respuesta a los tiroteos que ha habido en el área de Cayey entre los dos residenciales impactando los dos residenciales y los tres sitios que están en guerra. Llevándole un mensaje a ellos que mientras continúe la violencia nosotros vamos a seguir allí,”, expresó Oliver Franco

Esta violencia fue generada inicialmente entre “Los Viraos”, una organización criminal violenta con base en Cayey y municipios cercanos, vinculada al narcotráfico, tráfico de armas y múltiples asesinatos. El grupo surgió tras una división de la ganga de “El Burro” (capturado en 2024).

En la actualidad tras los arrestos producidos, “Los Viraos” se transformaron en “Los Viraos de los Viraos”, aún más violentos.

En el residencial Brisas de Cayey se arrestaron a dos hombres que portaban dos pistolas, se ocupó un vehículo hurtado con impactos de bala, una motora robada y un vehículo desaparecido.

Mientras que, en el complejo de vivienda pública Muñoz Morales, se arrestó a una pareja operando un punto de drogas, se ocupó un vehículo todoterreno con los números alterados, confiscaron una motora y recuperaron un vehículo con gravamen de desaparecido.