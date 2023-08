La Policía solicitará varias órdenes de allanamiento y supinas para tener acceso a varias redes sociales y teléfonos móviles, como parte de la pesquisa en torno a la muerte de una niña de 13 años reportada ayer, viernes, en San Sebastián.

El teniente Orlando Camacho, director de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla, indicó a Primera Hora que el fin es obtener “cualquier evidencia que pudiera ser pertinente al caso que estamos investigando”.

“Durante el día de hoy se estuvieron juramentando varias órdenes de allanamiento para diferentes cuentas de redes sociales y teléfonos móviles y se siguió las entrevistas con diferentes personas que estaban en el entorno de esta menor”, manifestó Camacho, quien aclaró que, hasta el momento, no se ha determinado la causa de muerte.

PUBLICIDAD

Añadió que tampoco han establecido si el deceso de la menor fue un asesinato, homicidio o está relacionado al uso de drogas. “Nosotros estamos investigando la muerte sin causa determinada de una menor. La causa y manera, la va a decir el patólogo. Nosotros estamos investigando qué le causó la muerte a esta niña”, respondió el experimentado oficial.

Camacho indicó que hasta ahora, tampoco hay delitos ni sospechosos. “Eestamos recopilando evidencia y haciendo entrevistas, y todo eso, se le va a presentar a la fiscalía. Si de esa evidencia se desprende que pudiera haber la comisión de un delito, son ellos los que deciden qué cargo, si alguno, y a quién se le va a radicar… No estamos descartando a nadie en el entorno de esta niña. No estamos declarando sospechoso a nadie ahora mismo. Sin embargo, no descartamos a nadie”, dijo el oficia al preguntársele si la pesquisa se centra sobre la figura del joven de 27 años que condujo a la menor al Centro de Diagnóstico y Tratamiento de San Sebastián ayer en la mañana y que se identificó como la pareja de la niña.

Tal y como indicara ayer la directora de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (HSI) en San Juan, Rebecca González Ramos, Camacho confirmó que esa agencia federal trabaja de cerca con la Policía de Puerto Rico en la pesquisa y que los avances de la misma son consultados con la Fiscalía federal. “La agencia federal del ICE está mano a mano con nosotros en esta investigación y ellos consultan los hallazgos con la Fiscalía federal. Si de la investigación que estamos haciendo en conjunto se desprende que hay alguna violación a algún estatuto federal, ellos podrían asumir esos cargos. Eso no se ha delineado todavía. Estamos trabajando en conjunto”.

PUBLICIDAD

Al preguntársele si ha habido colaboración, tanto de la madre de la occisa como de Hernández Pérez y familiares de estos, el teniente se limitó a decir que “fueron entrevistados, pero nosotros tenemos que corroborar lo que manifestaron. Si están mintiendo o si nos están diciendo la verdad. En ese trámite estamos”.

La muerte de la menor cobró notoriedad no solo porque al llevarla sin vida hasta el CDT, el joven se identificó como su pareja, sino porque también trascendió que la adolescente fue reportada desaparecida el año pasado, cuando se evadió de un hogar del Departamento de la Familia, que en ese momento tenía su custodia.