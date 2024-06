Estadísticas de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST) revelan que en los pasados 11 años, del 2013 al presente, han muerto en accidentes de tránsito 391 peatones que caminaban en estado de embriaguez por las carreteras.

Así lo dio a conocer el director ejecutivo de la CST, Luis Rodríguez Díaz, quien hizo un llamado a prevenir estas muertes y anunció la nueva campaña que están promoviendo bajo el lema: Peatón Sobrio, llega seguro, que tiene por meta la disminución de las fatalidades de peatones en un 2 por ciento.

“Debemos evitar andar por las carreteras borrachos. La seguridad en la carretera no es responsabilidad sólo del conductor de vehículos de motor, sino también de los peatones”, indicó Rodríguez Díaz, en un comunicado de prensa.

La Ley 22-2000, de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, según enmendada, incluye deberes también para el peatón. En el Artículo 9.02 dispone que: “cualquier peatón que al transitar por las vías públicas lo hiciere en forma negligente y temeraria sin seguir las normas debidas de atención y cuidado, incurrirá en una falta administrativa y será sancionado con multa de $100″.

La Ley establece además que, si el peatón ocasiona un choque de tránsito con su conducta, la multa será de $500. La ley no establece un límite de alcohol en su organismo para determinar si está o no borracho, por lo que no son procesables por estar en estado de embriaguez.

“Si el peatón que comete la falta administrativa es menor de edad, la persona que tenga la patria potestad, la custodia sobre éste o sea su tutor legal, será responsable del pago de las multas que se le impusieran por cualquier infracción a esta Ley y al pago de los daños y perjuicios que dicho menor causare”, agregó el funcionario.

La campaña, Peatón Sobrio, llega seguro, de la CST, exhorta a los ciudadanos a que, si consumen alcohol, soliciten un transporte que los lleve sanos y seguros a su hogar. El hecho de no poder andar en línea recta o tener la visión borrosa, son señales de que el alcohol ha comprometido la estabilidad, coordinación y atención del peatón.

El enfoque primario de la campaña va dirigido a los varones entre las edades los 55 a 64 años que suman 364,860 personas, según el Censo de 2022.

“Queremos también hacerle llegar el mensaje a todas las familias, escuelas y universidades a que eduquen a las nuevas generaciones en la importancia de ser un peatón sobrio para llegar seguro y ser responsable con nuestra familia y las personas que nos esperan”, destacó Rodríguez Díaz.

Para obtener más información sobre las campañas educativas que se realizan durante todo el año en la CST pueden acceder a @seguridadeneltransito, @CSTPR y a través de www.seguridadeneltransito.com. También pueden llamar al teléfono (787) 721-4142.