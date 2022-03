Agentes de la Unidad de Vigilancia Marítima del Negociado de Fuerzas Unidas en Aguadilla, intervinieron hoy, miércoles, por separado, con dos embarcaciones en las que se transportaban personas de estatus migratorio no definido, en las costas de Aguada y Aguadilla.

La primera intervención se llevó a cabo a la 5:26 a.m., a una milla y media náutica de la costa de Aguada, donde fue interceptada una embarcación desprovista de luces de navegación, de 22 pies de eslora, con un motor fuera de borda, en la que viajaban 2 hombres de 20 a 30 años de edad, de estatus migratorio no definido. No se reveló su procedencia o país de origen.

PUBLICIDAD

Más tarde, a las 9:30 a.m., a una milla y media de la costa de Aguadilla, se intervino con un grupo de 36 personas, compuesto de 31 hombres y 5 mujeres, de estatus migratorio no definido, quienes se encontraban a bordo de una embarcación de 25 pies de eslora, color gris y con 2 motores fuera de borda.

Las intervenciones fueron realizas por los agentes Jessy Torres, Saúl Méndez y Alexis Irizarry.

El grupo quedó bajo la custodia del personal de la Patrulla Fronteriza Federal para su deportación y a la Administración de Control de Drogas tomó la jurisdicción de la investigación del caso de los dos hombres que fueron detenidos en Aguada.