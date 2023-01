El secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, aceptó este viernes, ante el juez federal Francisco Besosa, que conversó con una agente federal sobre el proceso judicial en el que participa como testigo contra el productor Sixto Jorge Díaz Colón, mejor conocido como Sixto George, pese a que había sido instruido de que no lo hiciera.

Alegó que se trató de un encuentro en el pasillo con la agente Lajara. No se estableció en qué agencia federal trabaja la mujer ni su nombre de pila.

Cuestionado por el abogado de Díaz Colón, Ricardo Castro Lang, sobre qué discutió, el titular aceptó que fue “sobre el proceso”.

PUBLICIDAD

La confirmación llevó al juez a ordenar a que el jurado, compuesto por seis mujeres y seis hombres, fuera sacado de sala. No obstante, el abogado pudo continuar con el interrogatorio a Parés Alicea sobre lo acontecido.

El secretario indicó que la conversación ocurrió inmediatamente salió de la sala del juez Besosa en la tarde de ayer, jueves. Específicamente, aludió a que “yo salí y me topé con ella”.

Castro Lang cuestionó, de inmediato, que si tuvo la conversación “inmediatamente que el juez advirtiera que no hablara con ningún agente”. Parés Alicea ripostó que “hablé con la agente Lajara”.

Dijo no recordar quién inició la plática. Pero, explicó que hablaron sobre “la hora que debía venir, que se me iba a notificar ya que trabajo en el Departamento de Hacienda (cerca de la corte) y, en cuanto a la evidencia, si yo podía en mi testimonio hoy que se me presentara evidencia, que pudiese ver la evidencia”.

Dijo que la agente le contestó “que se me podía suministrar evidencia, ya que tenía una preocupación del proceso”.

La preocupación del secretario estuvo basada en que era la primera vez que acude a testificar al tribunal y que necesitaba aclarar con los documentos admitidos como evidencia aspectos específicos sobre el contrato que Hacienda tuvo con la empresa Collective Impact LLC. y que es parte del proceso judicial. Ese contrato fue entre el 22 de abril al 30 de junio de 2019.

Parés Alicea dijo que llegó a convertirse en secretario el 24 de junio de 2019, por lo que su única injerencia en este contrato fue emitir un pago para una factura el 10 de julio de 2019.

PUBLICIDAD

Luego, el abogado preguntó que, más allá de la necesidad de tener las facturas a la mano, qué más conversó con la agente. El titular señaló que habló sobre “términos procesales que yo desconozco, porque es la primera vez que me siento a declarar en un tribunal”.

Parés Alicea rechazó que la agente Lajara lo haya instruido a responder preguntas. Sí aceptó que ella le comentó que su primera parte del testimonio fue “bueno”.

Más allá de si podía examinar documentos para responder y que la agente le dijera que su testimonio fue “bueno”, Parés Alicea manifestó que no conversó nada adicional con esta.

La indagación del asunto culminó en unos 15 minutos. Luego, el juez ordenó al jurado a entrar nuevamente a sala. No expresó si se tomaría alguna acción legal contra Parés Alicea.

Cabe destacar que en su testimonio del día, el secretario de Hacienda ha solicitado en múltiples instancias revisar el contrato y las facturas de Collective Impact, una empresa que asesoraba a comunidades desventajadas a mejorar su desarrollo económico.

Parés Alicea, en esencia, habló en su testimonio sobre uno de los contratos por los que Díaz Colón supuestamente abogó como parte de la extorsión que le solicitó al exsecretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira Zayas.

Este viernes, el titular detalló que la empresa obtuvo un contrato de $70,000 el 22 de abril de 2019 bajo el mando de la agencia de Raúl Maldonado Gautier. El mismo vencía el 30 de junio de 2019.

Dijo que Collective Impact recibió un primer pago de $9,800 y que el 10 de julio de 2019 le aprobó una segunda factura de $19,325.

PUBLICIDAD

Como parte trascendental de su caso, el abogado hizo que Parés Alicea leyera los nombres de las personas que recibieron pagos por este contrato. En estos no apareció el nombre de Díaz Colón, que según alega Maceira Zayas le iba a dar un pago de $2,000 mensuales si lograba la renovación del contrato.

Cabe destacar que el fiscal federal Michael Nicholas Lang también le hizo leer los nombres y le preguntó directamente si veía el nombre del acusado. El secretario dijo que “no”.

Asimismo, Parés Alicea testificó que la corporación no le hizo a él ninguna petición para renovar el contrato. Dijo desconocer si lo había hecho antes del 24 de junio de 2019, cuando todavía no había llegado al cargo.

“No había una solicitud de renovación”, afirmó luego.