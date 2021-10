Fajardo. A diferencia de otras ocasiones, este jueves ha avanzado considerablemente el proceso en el juicio en su fondo contra Jensen Medina Cardona, -el acusado de asesinar en una marina de Fajardo a Arellys Mercado Ríos-, al extremo de que en un periodo de tres horas la fiscalía sometió el caso al tribunal y se entrevistaron a dos testigos que tiene la defensa; mientras un exnovio de la víctima, que nunca ha participado del proceso judicial, debería estar sentado el banquillo esta tarde.

Tras un breve interrogatorio y contrainterrogatorio al testigo Rafael Bernal, gerente de un concesionario en Humacao y responsable de supuestamente haber vendido al acusado una guagua Dodge Ram negra que se vincula a la persona que entró y salió el 18 de agosto de 2019 del lugar donde ocurrió el crimen, el Ministerio Público por vía del fiscal de distrito, Yamil Juarbe, sometió el caso por parte del Pueblo de Puerto Rico.

El abogado Jorge Gordon intentó infructuosamente de impugar la presentación del documento de compra del vehículo (que consta de 15 páginas) indicando que “el asentamiento del negocio realizado es como si no se hubiese registrado. Ante la ausencia del asentamiento... es como si el negocio no se hubiese realizado”, reiteró Gordon.

El Ministerio Público ripostó diciendo que sí hay constancia de la adquisición de la guagua y que el concesionario guarda el expediente en un informe de ventas que se realiza mensualmente. Además, el fiscal Juarbe indicó que la defensa estaba llevando al tribunal a que la jueza fuera “rebelde”. Y es que los abogados de Medina Cardona han impugnado la presentación de esa prueba ante el tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo. Ambos foros fallaron en contra del acusado. Finalmente, la jueza declaró “no ha lugar” al pedido de los abogados.

“Informamos al Tribunal que este es el último testigo de prueba del ministerio público y estamos sometiendo nuestro caso por parte del pueblo de Puerto Rico”, expresó el fiscal Yamil Juarbe a la jueza Gema González del Tribunal de Primera Instancia de Fajardo.

Posteriormente, poco después de las 10:30 de la mañana, se llamó a sala al primero de tres testigos que tiene la defensa.

La primera en sentarse en el banquillo fue la agente Lillian Arce, quien labora en el Registro de Armas de Fajardo. La oficial de la policía fue la encargada de proveer a las autoridades el Perfil del Ciudadano de Medina Cardona, un documento que indica información básica del sujeto, la cantidad de armas que posee y una fotografía oficial que se adjunta al expediente.

A preguntas de Gordon, la agente Arce indicó que proveyó la documentación al agente Jorge Encarnación Lanzó el 19 de agosto de 2019 a las 10:26 de la mañana, luego que este le proveyera el nombre y seguro social de quien en aquel momento era persona de interés del caso. La policía también pudo confirmar que parte de la información del Perfil del Ciudadano trascendió por otras vías que ella no preparó. Se trata de un post en redes sociales donde se publicó la foto contenida en el Perfil del Ciudadano.

Finalmente, antes de que se concedira el receso de almuerzo también se llevó a cabo el interrogatorio al agente Encarnación Lanzó, quien se enredó en gran parte de sus declaraciones pues no pudo precisar, por ejemplo, la hora en que Arce le entregó el documento o cuando, finalmente, le pasó el Perfil del Ciudadano de Medina Cardona a Luis Alejandro Velázquez, el investigador principal del caso.

La Fiscalía no tuvo preguntas para el agente por lo que la jueza preguntó por el tercer testigo de la defensa, quien debe presentarse al tribunal de Fajardo a la 1:30 de la tarde.

Aparentemente, la persona que será llamada a declarar por parte de los abogados será un exnovio de Arellys, de nombre Josué Figueroa García.

La información la confirmó la mamá de Arellys, doña Nitza García, a preguntas de la prensa.

“Yo espero que no pase nada extraordinario porque ellos se quisieron mucho y se dejaron en buena ‘lid’... estoy tranquila”, acotó la señora.

Reconoció, además, el avance que tuvo hoy el proceso que se lleva a cabo a 26 meses del asesinato de su hija.

“Tomó velocidad (hoy) y ha estado muy interesante el caso. Cosas que uno no espera... pero estoy confiada. Deseoa que se acabe porque es agotador. Uno tiene que dejar de hacer cositas en la casa. Dejo a mi mamá para que mis vecinos me la velen...tiene 88 anos. Pero, estoy aquí porque le prometí a mi hija que voy a estar hasta el final y yo espero que ella pueda descansar en paz, que su memoria quede limpia y que la persona que hizo este acto pague lo que hizo porque no es justo. Me quitó un pedazo mío que pudo haberlo evitado”, manifestó la progenitora de la víctima.

“Estamos listos para esperar ese veredicto”, agregó en referencia al fallo del culpabilidad o no culpabilidad que debe emitir la jueza González tras culminado el juicio en su fondo.

Doña Nitza adelantó que, además del exnovio de Arellys, quedaría también pendiente si la defensa solicita la presencia en sala de un perito que evaluaría la calidad de las imágenes de NVR y DVR que se sometieron en sala.

“Falta un especialista que viene... faltaría ese testigo y ya deben someter el caso”, puntualizó.

Aunque el proceso está en etapa final hay que recordar que desde julio hay una controversia pendiente luego que la defensa presentara una moción solicitando un nuevo juicio alegando q Fiscalía no les informó que tenían en su posesión un dispositivo (NVR) que guarda los vídeos originales de los días 18 y 19 de agosto de 2019 -fecha en qué ocurrió el crimen y proceso inicial de investigación- de las cámaras de seguridad de Villa Marina en Fajardo.

Resulta que el Ministerio Público presentó como evidencia un pietaje de un DVR, o sistema de grabación digital, cuya calidad de imagen es menor a la de un NVR.

La defensa insiste en q no haber informado la existencia de ese vídeo original constituyó una violación al derecho de Jensen a un debido proceso de ley. Alegan, además q privar al acusado de un vídeo de mejor calidad podría redundar en fala de posible evidencia exculpatoria.

Esta moción fue desestimada en Tribunal de Primera Instancia. La defensa acudió a Tribunal de Apelaciones, donde sufrieron otro revés. Entonces, los abogados buscaron auxilio en el Tribunal Supremo el pasado 6 de octubre, donde todavía no se ha resuelto la controversia.

El abogado Jorge Gordon catalogó como “un asunto novel” la denominada “moción extraordinaria de nuevo juicio por supresión u ocultación de evidencia exculpatoria por parte del Ministerio Público”.