La Policía Municipal de San Juan intervino esta madrugada con cuatro negocios de la Barriada La Perla, del Viejo San Juan, los cuales fueron multados porque estaban violando las disposiciones de varias ordenanzas municipales.

El comisionado de la Policía Municipal de San Juan, José Juan García Díaz, informó que se expidieron 25 multas por violar la Ordenanza Municipal 8, que se refiere al control de tránsito, entre otras infracciones en los predios de dicha comunidad y en el exterior, se entregaron otros 79 boletos.

La Policía Municipal de San Juan intervino con cuatro negocios de la Barriada La Perla, del Viejo San Juan, por violación a ordenanzas municipales. ( Suministrada Policía Municipal )

Los negocios fueron multados también por estar operando fuera de horario establecido, la venta de bebidas en su envase original, uno de ellos por estar operando sin los permisos municipales y por control vehicular, ya que en la calle Lucila Silva se encontró una barricada que impedía el tránsito de las patrullas cuando llegaron a intervenir, agregó García Díaz.

Barricada frente a un negocio en la calle Lucila Silva de la Barriada la Perla durante intervención de la La Policía Municipal de San Juan. ( Suministrada Policía Municipal )

El nuevo Código de Orden Público, que entró en vigor el 9 de noviembre permite la venta y expendio de bebidas alcohólicas de domingo a jueves desde las 6:00 a.m. hasta la 1:00 a.m. Sin embargo, si el lunes es feriado, el horario de venta los domingos se extenderá hasta las 2:00 a.m. Mientras que los viernes y sábado, se permitirá desde las 6:00 a.m. hasta las 2:00 a.m.

Los policías municipales recibieron apoyo del personal de la Oficina de Servicios del Municipio de San Juan.