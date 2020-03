El Negociado de Ciencias Forenses (NCF) aún no ha concluido el análisis de un vehículo que fue ocupado con relación a la pesquisa del crimen de la mujer trans conocida como Alexa, quien fue asesinada de varios impactos de bala durante la madrugada del 24 de febrero en la carretera PR-165, en Toa Baja.

Transcurrido un mes del crimen la pesquisa no ha logrado avances significativos.

Los investigadores exploran nuevos ángulos en la investigación luego de que le adjudicaran credibilidad a las declaraciones de uno de tres jóvenes que fueron detenidos por la publicación de un vídeo en las redes sociales en el que se escuchan insultos y amenazas contra Alexa y al final de la grabación se aprecian sonidos que aparentan ser de una pistola tipo “gotcha” y no de un arma de fuego.

Los otros dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, que acudieron a las entrevistas estaban acompañados de sus abogados y se acogieron a su derecho a no declarar.

Uno de los jóvenes entregó a las autoridades el vehículo Mazda Protegé, color oro, en el que viajaban ese día, el cual fue allanado mediante una orden judicial y está pendiente de análisis en el NCF.

A pesar de que el asesinato de Alexa no ha sido clasificado como un crimen de odio ni se ha establecido un motivo, se sigue investigando ese ángulo ya que horas antes de su asesinato un ciudadano denunció a través de las redes sociales la presencia de Alexa en el baño de damas en el restaurante de comida rápida McDonald’s de Toa Baja y radicó una querella en su contra porque presuntamente utilizaba un espejo para intentar mirar las partes íntimas de su esposa, la cual resulto infundada. Luego trascendió que usaba el espejo para mirar en su reflejo si alguien la perseguía.

Exige acción de la Policía

Por su parte, el activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano exigió hoy al Negociado de la Policía (NPPR) que divulgue el estatus de las investigaciones de seis muertes y varios casos de agresiones a personas LGBTTIQ desde el año pasado.

Serrano denunció la inacción de las autoridades ante la crisis de violencia contra la comunidad LGBTTIQ, calificando como negligente su actitud de ignorar estos posibles crímenes de odio.

“Ante la crisis de violencia y de posibles crímenes de odio en contra de la gente LGBTTIQ, la Policía tiene la obligación de divulgar el estatus de las investigaciones de al menos cinco asesinatos, una muerte sin causa determinada y varios ataques en los que personas LGBTTIQ han sido heridas durante los pasados 14 meses. Nos están matando, nos están atacando, nos están cazando mientras la Policía y el gobierno miran para el otro lado”, sentenció Serrano, en declaraciones escritas.

El portavoz de Puerto Rico Para [email protected] mencionó los asesinatos del cantante de trap Kevin Fret, el del hombre trans Yampi asesinado en Moca, el de dos hombres ultimados en los predios del Monumento al Jíbaro el año pasado y otro hombre cuya causa de muerte no se ha determinado, que fue encontrado desnudo en Salinas a mediados de febrero.

“Es como si hubiera una cacería en contra de la gente LGBTTIQ. Lo preocupante es que éstos son los casos que conocemos. De hecho, en algunos no podemos ni tan siquiera constatar que son LGBTTIQ porque la Policía no recoge la información — aunque tienen la obligación de hacerlo por virtud de los protocolos existentes. La realidad es que hay decenas, sino cientos, de crímenes que no son reportados adecuadamente por la Policía y decenas más, sino cientos, que las víctimas no se atreven a reportarlos por no ser revictimizados por la Policía”, aseveró Serrano.