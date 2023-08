La investigación del crimen de un sargento municipal ocurrido anoche frente a la puerta de la panadería El Punto, localizada en la intersección de las carreteras PR-181 con la PR-851 del barrio La Gloria, en Trujillo Alto, no ha establecido si la víctima, identificada como Pedro Torres Santos, de 47 años, era el objetivo de los gatilleros.

Torres Santos, con una carrera de 25 años en la Policía Municipal de Trujillo Alto, laboraba a tiempo parcial en la seguridad del negocio, que ya estaba cerrado cuando a eso de las 10:25 p.m. de ayer, lunes, al llegar la patrulla municipal con el sargento Jorge Manuel Torres Rodríguez y manejada por el agente Jack Bruno Andújar, de 49 años.

Torres Rodríguez se bajó para conversar con Torres Santos cuando pasó una guagua color oscura, desde la cual los sicarios -armados con rifles y pistolas- abrieron fuego contra ellos.

“No sabemos si él era el objetivo, esperamos a que avance la investigación. Ya hicimos los acercamientos para que, como siempre, las agencias federales nos brinden apoyo en la investigación”, sostuvo el coronel Roberto Rivera Miranda, comisionado auxiliar en Investigaciones Criminales.

Los paramédicos que llegaron a la escena certificaron que Torres Santos no tenía signos vitales, mientras que los otros dos policías municipales fueron transportados en autos privados para recibir los primeros auxilios y, posteriormente, quedaron recluidos en el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras.

Torres Rodríguez tiene una herida de bala en el brazo izquierdo y Bruno Andújar, otra en el cuello. Su condición es estable. Una vez sean estabilizados, serán entrevistados por los investigadores de la División de Homicidios de Carolina.

El coronel agregó que durante el día de hoy van a ocupar otros vídeos de seguridad de negocios aledaños que esperan que sean a color, ya que el que fue obtenido de la panadería no está muy claro. Ni siquiera se ha determinado el color de la guagua.

“Móvil, no tenemos ninguno, solo el robo fue descartado porque el negocio estaba cerrado, ellos no anunciaron el asalto, no se bajaron ni se apropiaron de nada”, aseveró Rivera Miranda.

Sobre rumores que han surgido en torno a que uno de los perjudicados era objetivo de una investigación federal, el funcionario respondió que no le consta. “Si surge que es verdad, ellos lo dejarán saber”.

Sobre la presencia en la escena del crimen de agentes de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas Ilegales y Explosivos (ATF, en inglés) y del Servicio de Alguaciles Federales, sostuvo que cuando asesinan a un policía es rutinario que acudan para coordinar planes de refuerzo para la pesquisa.

Rivera Miranda descartó que hallaran quemada en Canóvanas la guagua en la que transitaban los sospechosos.

Se ha creado un grupo especial de trabajo para laborar en el esclarecimiento del caso, por instrucciones del comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa.

En lo que va de año se han registrado nueve asesinatos en Trujillo Alto, dos menos que los ocurridos para esta fecha en el 2022.

Al preguntar si la pesquisa de este crimen va a interferir de alguna forma en investigación de la masacre en la que perecieron tres menores y dos adultos en dos escenas en Piñones y Carolina, la madrugada del 25 de julio, respondió que hay un grupo de trabajo independiente a cargo de la misma.

“La investigación está bien encaminada”, expresó sin ofrecer datos sobre la identificación de posibles personas de interés.

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), utiliza tecnología para poder establecer esa conexión que junto con vídeos de cámaras de seguridad van a lograr configurar la dirección tomada la fatídica noche y así obtener las imágenes de los ocupantes de la guagua hurtada en la que transitaban, lo cual ya se comenzó a definir desde la semana pasada.