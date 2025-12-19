Un accidente de tránsito entre dos vehículo ocurrido esta mañana en el kilómetro 5.1 de la carretera PR-459, en Aguadilla, dejó el saldo de un herido de gravedad.

Las autoridades fueron alertadas del accidente a las 10:30 a.m. de hoy, viernes.

Uno de los conductores de los dos vehículos involucrados fue trasladado al hospital Buen Samaritano, en Aguadilla, en condición grave.

El agente Pedro Pellot Cordero, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Aguadilla, tiene a cargo la investigación.