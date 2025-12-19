Investigan accidente de tránsito de carácter grave en Aguadilla
Un conductor resultó herido.
PUBLICIDAD
Un accidente de tránsito entre dos vehículo ocurrido esta mañana en el kilómetro 5.1 de la carretera PR-459, en Aguadilla, dejó el saldo de un herido de gravedad.
Las autoridades fueron alertadas del accidente a las 10:30 a.m. de hoy, viernes.
Uno de los conductores de los dos vehículos involucrados fue trasladado al hospital Buen Samaritano, en Aguadilla, en condición grave.
El agente Pedro Pellot Cordero, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Aguadilla, tiene a cargo la investigación.