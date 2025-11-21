Un accidente de tránsito que involucra a un motociclista y el conductor de un vehículo se reportó a media mañana de hoy, viernes en la carretera 199, frente entrada a la urbanización Sans Souci esquina con la carretera PR-840, en Bayamón.

A causa del choque el motociclista resultó con heridas de gravedad. Los paramédicos transportaron al herido a una sala de emergencias.

La carretera PR-199 intersección con la PR- 840, en dirección de Rexville hacia el Bayamón Soccer Complex, se encuentran cerrados al tránsito dos carriles.

Se exhorta a los conductores a que tomen vías alternas o que tomen las debidas precauciones si van a transitar por esa zona mientras se remueve la motora y el automóvil.

Agentes de la División de Patrullas Carretera de Bayamón se encuentran investigando.