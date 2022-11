El agente Tito Rivera Hernández, quien investigó el asesinato de Kevin Fret, fue enviado a tomar unos días libres mientras la superintendencia auxiliar de Responsabilidad Profesional lleva a cabo una investigación administrativa desde el pasado mes de octubre en su contra por presuntas irregularidades en el manejo de la pesquisa.

Asimismo se evalúa si será separado de la posición que ocupa actualmente en la Agencia Federal de Alcohol Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, en inglés).

El teniente coronel Roberto Rivera Miranda, comisionado del Negociado de Investigaciones Criminales, sostuvo que cuando el agente Rivera Hernández fue trasladado de la División de Homicidios de San Juan al “Task Force” de la ATF en el mes de agosto, se transfirió el caso del trapero a la División de Crímenes Mayores y fue ahí cuando cuando la supervisora de dicha división, la sargento Karina Ojeda, se percató que el expediente estaba incompleto y que ni siquiera tenía las anotaciones de las entrevistas realizadas o de las gestiones realizadas.

Trascendió, además, que durante el inicio de la pesquisa, el agente se tomó un “selfie” con el artista de música urbana Carlos Ozuna Rosado, conocido por su nombre artístico de “Ozuna” cuando fue entrevistado en calidad de “sospechoso” el 22 de febrero del 2019 y se alega que después lo publicó en un “chat” que fue borrado, sin embargo, alguien conservó la imagen.

En esa ocasión, según se informó, como medida cautelar y no punitiva, se le envió una comunicación en la que se le advertía que no volviera a incurrir en ese tipo de conducta. En ese momento la fiscal a cargo del caso Betzaida Quiñones Rodríguez, solicitó mediante una comunicación escrita su remoción del caso, sostuvo el teniente coronel.

Subrayó que, de acuerdo al documento, la propia fiscal instruyó al agente a que no se tomara la foto con el artista y él lo hizo, al igual que pretendía responder a las preguntas por Ozuna.

“Esto es una conducta impropia, porque él era el agente investigador, él (Ozuna) estaba citado como persona de interés y en plena fiscalía con la fiscal en la parte posterior se toma una foto...yo me oriento con Responsabilidad Profesional y me dicen que aunque los términos ya pasó, que es un año, 365 días, no es menos cierto que se puede mandar a investigar, porque el que lo está haciendo advino en conocimiento en esos días, que fue la sargento Karina Ojeda y ante una solicitud de una fiscal solicitando que fuera removido, pues con más razón, yo voy a comenzar solicitando una investigación administrativa correspondiente y asignando el caso a Crímenes Mayores”, detalló Rivera Miranda.

El agente fue enviado a tomar unos días libres mientras se lleva a cabo la investigación y la ATF determina si será separado de la posición que recién ocupa, agregó.

En su opinión, si el agente consideraba a Ozuna como su ídolo debió inhibirse de la investigación tan pronto surgió su nombre como presunto “sospechoso”. Aclaró que de acuerdo con la citación de la fiscal así se refirió al artista, no obstante, públicamente las autoridades se habían referido a él como testigo.

“Si no se puede radicar porque ya pasó mucho tiempo, que la familia sepa que la investigación fue responsable y que se cubrió todos los ángulos que ellos entendían que debían cubrir y que nosotros como investigadores sabemos que hay que cubrir”, sostuvo.

Ozuna se había querellado ante las autoridades federales contra Fret por extorsión con relación a la solicitud de una cuantiosa cantidad de dinero a cambio de que no publicara unos vídeos de índole sexual en los que aparecía antes de ser famoso.

Para el inicio de la pesquisa se había dado a conocer que los gatilleros que supuestamente dieron muerte a Rodríguez el 10 de enero del 2019 en Villa Palmeras, en Santurce, trabajaban para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cantera (FARC).

Recientemente, la fiscal Quiñones Rodríguez, denunció en el programa Lo Sé Todo que recibió instrucciones para que se paralizara la investigación del asesinato.

Ayer, el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli, en un comunicado de prensa, aseveró que la investigación continúa su curso y que se asegurará que se atienda con la agilidad necesaria para hacerle justicia a la víctima y a sus familiares y que indagará si hubo irregularidades.