Policías municipales de Humacao investigaron un robo reportado en horas de la mañana de hoy, jueves, en la tienda de ropa Good Friend, ubicada en la calle Doctor Vidal, en la zona urbana de dicho municipio.

Según informó la perjudicada a los agentes, un individuo llegó al establecimiento portando un objeto punzante y anunció el asalto. Acto seguido, la empujó y se dirigió a la caja registradora, donde logró apropiarse de $200 en efectivo.

El asaltante abandonó el lugar con rumbo desconocido.

Agentes adscritos a la División de Robos a Establecimientos Públicos (REPAPD) del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao continúan con la pesquisa.