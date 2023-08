Las autoridades continúan investigando las circunstancias que rodean la muerte de una adolescente que fue transportada esta mañana al Pepino Health group, en San Sebastián, donde certificaron que llegó sin signos vitales.

Según el informe de novedades del Negociado de la Policía, la jovencita de 13 años fue llevada a las 6:25 a.m. de hoy, viernes, a la sala de emergencias, por un hombre identificado como Brian X. Pérez Hernández, de 27 años, en un vehículo marca Kia Soul, color azul.

El teniente Ariel Irizarry, director de la División de Homicidios de Aguadilla, indicó que el médico de turno verificó su cuerpo que se encontraba en la parte posterior del vehículo y certificó su muerte.

“LLevó al CDT de San Sebastián a la menor en la parte posterior de un automóvil y ya no tenía signos vitales. Tampoco presenta signos de violencia visibles. La autopsia revelará las causas de la muerte. Ambos se conocieron hace tres semanas”, comentó el teniente sobre los datos preliminares obtenidos por los investigadores.

Irizarry respondió a preguntas de Primera Hora, que hasta el momento no ha surgido información de que la menor padeciera de alguna condición de salud.

El hombre fue entrevistado preliminarmente y volverá a ser interrogado en detalle durante el transcurso de la pesquisa, agregó Irizarry.

Gabriela Leilany Cabán Cruz, se había evadido de un hogar del Departamento de la Familia en Quebradillas para la fecha del 19 de noviembre del año pasado y tres días más tarde fue localizada en Aguadilla. Luego fue reubicada en el hogar de su madre, confirmó el portavoz del Negociado de la Policía, comandante Carlos Nazario.

Como parte de la pesquisa los investigadores acudieron a la residencia de Pérez Hernández, ubicada en el sector Ferdinand Hernández del barrio Saltos, en San Sebastián, para trabajarla como una escena en busca de evidencia que aporte a esclarecer lo que ocurrió y que confirme o descarte las alegaciones hechas en la etapa preliminar.

No se indicó si se ocupó algún material ilícito en el vehículo o la residencia ante información no corroborada que ha surgido sobre la posibilidad de que hubo consumo de sustancias controladas. El examen toxicológico que se le realizará en el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) es fundamental para clarificarlo. En esta etapa de los hechos no se descarta ningún motivo.

El hombre, que presuntamente alegó que la menor era su pareja, lo que constituiría un acto ilegal, tiene expediente criminal por violación a la Ley de Sustancias Controladas y agresión, sin embargo, se desconoce la disposición de los cargos en el tribunal.

“Si hay algo que es determinante en esta investigación es la autopsia, porque no presentaba signos de violencia. Se va a entrevistar esta tarde la madre, el padre no porque se encuentra en Estados Unidos, y otras personas de su núcleo familiar cercano”, expresó Nazario, sobre las incógnitas que han surgido.

Las investigaciones en curso, incluyendo las del Departamento de la Familia, podrían aportar información que configuraran delitos como la agresión sexual si se comprueba que mantenía una relación con el adulto o negligencia contra su custodio, pero al final quien tomará la determinación con todos los elementos ante sí, será la Fiscalía de Aguadilla.

El agente Ángel Morales Acevedo, adscrito a la División de Homicidios de Aguadilla, investiga el caso y la fiscal Diana Méndez, ordenará el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para fines de autopsia.

La División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores se unió a la investigación por la edad de la fallecida.

Investiga el Departamento de la Familia

Por su parte, la secretaria interina de la Familia, Ciení Rodríguez Troche, confirmó que el equipo del DF en Aguadilla comenzó la investigación social del suceso, paralelo a la criminal.

“La información de la muerte al momento es muy preliminar y estamos en colaboración con las autoridades para poder esclarecerla. Por tratarse de una investigación criminal, corresponde a las autoridades determinar el curso, pero nosotros en Familia apoyaremos la pesquisa”, expresó la funcionaria por escrito.

Si conoce de algún caso de negligencia o maltrato contra menores, adultos mayores o adultos con discapacidad, puede llamar a la Línea de Maltrato del DF, las 24 horas, al (787) 749-1333.