Agentes adscritos a los distritos de Caguas y Juncos, investigaron cuatro querellas por el hurto de catalíticos de vehículos de motor ocurridas reportados en la madrugada y mañana de hoy, miércoles.

El primer caso ocurrió en la calle 25 de la urbanización Villas de Río Verde, en Caguas, alguien se apropió del catalítico de una guagua Mitsubishi Outlander, color azul y del año 2025.

En la calle Piña de la urbanización Villa Criollo, en Caguas, también se reportó el robo de la pieza de una guagua de la misma marca, pero modelo del 2021, que estaba estacionada frente a la residencia del querellante.

Asimismo, en el condominio Villas at Emerald Vista, en Caguas, el perjudicado otro conductor denunció que fue víctima de un hurto similar de su guagua.

Por último, en la calle 2 de la urbanización Praderas, en Juncos, un hombre reportó el hurto del catalítico de su guagua color gris.

El valor de las piezas hurtadas no fue estimado.

La pesquisa se refirió a la División de Robos, Extorsión, Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas (R.E.P.A.P.D.) del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del Área de Caguas.