La Policía investiga un doble asesinato ocurrido esta noche en la carretera 383, intersección con la carretera 3132, cerca del desvío hacia el cementerio, en Peñuelas.

El incidente fue reportado a eso de las 10:05 p.m. Al llegar al lugar, agentes encontraron a dos hombres con heridas de bala y sin signos vitales dentro de un vehículo.

Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer las circunstancias del crimen.