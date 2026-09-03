Investigan doble asesinato en Peñuelas
Dos hombres fueron encontrados con heridas de bala y sin signos vitales dentro de un vehículo.
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La Policía investiga un doble asesinato ocurrido esta noche en la carretera 383, intersección con la carretera 3132, cerca del desvío hacia el cementerio, en Peñuelas.
El incidente fue reportado a eso de las 10:05 p.m. Al llegar al lugar, agentes encontraron a dos hombres con heridas de bala y sin signos vitales dentro de un vehículo.
Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer las circunstancias del crimen.