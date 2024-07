Un hombre y una mujer resultaron heridos de bala accidentalmente mientras manipulaban armas de fuego, en hechos por separado, en Río Piedras y Toa Alta con unas cinco horas de diferencia, informó la oficina de prensa del Negociado de la Policía de Puerto Rico.

El primer incidente se reportó en los predios de la gasolinera Mobil, localizada en la avenida Campo Rico, en Río Piedras, a eso de las 8:00 a.m. de hoy, lunes, mientras el perjudicado, que no ha sido identificado, se encontraba manipulando un arma de fuego cuando de manera accidental accionó el gatillo disparándose. No se informó en qué lugar del cuerpo se hirió.

El herido fue transportado al hospital San Francisco en Río Piedras donde recibió asistencia médica. Su condición fue descrita como estable.

De otro lado, a la 1:30 p.m. policías municipales de Toa Alta, investigaron preliminarmente otro incidente cerca del puente Atirantado, después de la urbanización Los Palacios, en Toa Alta.

Al llegar los agentes al lugar, encontraron a una mujer con una herida de bala en un hombro por presuntamente manipular su arma de fuego, para la cual posee licencia de portación.

Su condición es estable y quedó recluida en el Centro Médico de Puerto Rico, en Rio Piedras.

El policía municipal Keivan Matías se encuentra investigando el caso.