Las autoridades investigan el hallazgo del cadáver de un hombre flotando en un área de agua en Gurabo, reportado este domingo, desde la carretera 943, kilómetro 1.2, en el barrio Celada.

Según el informe policial, la escena fue reportada tras recibir una llamada que alertaba sobre un cadáver visto desde la vía pública.

Los agentes trabajan en el lugar junto al Instituto de Ciencias Forenses para determinar la causa de la muerte.

La víctima, según los oficiales, podría tener entre 18 y 21 años, aunque no fue identificada. La investigación del caso continúa.