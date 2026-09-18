Una querella de incendio malicioso, reportada en horas de la madrugada de hoy, viernes, en las parcelas Novoa Vieja del barrio Guaniquilla, en Aguada, es investigada por las autoridades.

Según el querellante, una persona vestida con sudadera negra y pantalón corto negro roció algún tipo de acelerante en la parte posterior del interior de su guagua Nissan, Pathfinder, color rojo y del año 1988, provocando que se incendiara parcialmente.

Al percatarse de la situación, el querellante logró extinguir el fuego utilizando un extintor.

Relacionado con estos hechos el sospechoso no fue arrestado, ni se reportaron heridos.

El agente Joans Pérez del Distrito de Aguada, investigó preliminarmente el caso y refirió el caso al agente Norberto Jiménez de la División de Explosivos Aguadilla.