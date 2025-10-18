La Policía investiga el posible secuestro de un hombre, quien fue encontrado esposado en la urbanización Dos Pinos, en Río Piedras.

De acuerdo a la información preliminar, alguien llamó al Sistema de Emergencias 9-1-1 a eso de las 8:34 a.m. para reportar de una “situación sospechosa” en el lugar.

Al llegar, los agentes encontraron al hombre esposado con las manos hacia la espalda. Adujo haber sido secuestrado y abandonado por sus agresores en el lugar. El hombre tenía hematomas en distintas partes del cuerpo.

Paramédicos lo transportaron a una institución hospitalaria, donde su condición fue descrita como estable.

Agentes adscritos a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan investigan.