Investigan el secuestro de un hombre en Río Piedras
Fue encontrado esposado y con hematomas en el cuerpo.
La Policía investiga el posible secuestro de un hombre, quien fue encontrado esposado en la urbanización Dos Pinos, en Río Piedras.
De acuerdo a la información preliminar, alguien llamó al Sistema de Emergencias 9-1-1 a eso de las 8:34 a.m. para reportar de una “situación sospechosa” en el lugar.
Al llegar, los agentes encontraron al hombre esposado con las manos hacia la espalda. Adujo haber sido secuestrado y abandonado por sus agresores en el lugar. El hombre tenía hematomas en distintas partes del cuerpo.
Paramédicos lo transportaron a una institución hospitalaria, donde su condición fue descrita como estable.
Agentes adscritos a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan investigan.