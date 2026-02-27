La gasolinera Shell ubicada en la carretera PR-159 en Corozal, fue escalada durante la madrugada de hoy, viernes, por cinco enmascarados.

Según el informe de novedades de la Policía, los escaladores quienes llevaban guantes puestos, utilizaron una herramienta para forzar una de las puertas de de la tienda logrando acceso al interior.

La pandilla se apropió de una cantidad indeterminada de dinero en efectivo de la caja de depósito.

También causaron daños a cuatro máquinas tragamonedas; a un cajero automático ATM; una caja fuerte y al sistema de alarmas y de cámaras de seguridad.

El gerente de la estación se encuentra realizando un inventario de los daños y de la propiedad hurtada para determinar su valor.

El caso será referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.