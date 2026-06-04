Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos al distrito de Corozal investigaron dos querellas por escalamientos en los restaurantes de comida rápida Taco Maker y Marcos Pizza, localizados en la carretera PR-159, en ese municipio.

De acuerdo con la información preliminar que suministró el querellante, anoche alguien rompió el cristal de la puerta principal de ambos negocios, logrando acceso al interior y apropiándose de ilegalmente de $1,221, producto de las ventas y de $800, del “petty cash”, los cuales se encontraban dentro de una caja fuerte en el interior de la oficina, cuya cerradura fue forzada.

De otro lado, un caso similar ocurrió horas más tarde en el negocio Matos Auto Parts, ubicado en la calle Comerio, en Bayamón.

El candado de la puerta de entrada fue forzado y se apropiaron ilegalmente de $8,000 en efectivo.

Los casos fueron referidos a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.