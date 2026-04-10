Agentes de la Unidad Marítima del Negociado de Fuerzas Unidas de Rápida Acción (NFURA) Ceiba, investigaron una querella de persona muerta sin causa determinada en la mañana de ayer, jueves, en el muelle donde estaba anclado el barco Gateway II, en Cayo Icacos, Fajardo.

Según el informe de novedades, a las 9:42 a.m. se alertó sobre un caso médico a través del Sistema de Emergencias 9-1-1. Los paramédicos transportaron al paciente al hospital Caribbean Medical Center en Fajardo, donde se certificó la ausencia de signos vitales, por causas desconocidas.

El fallecido fue identificado como Richard Frank Reiland, de 68 años y residente en el estado de Florida.

El sargento Giovanni Sánchez y el fiscal José Olivo Otero, investigaron el caso, que fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo.

La autopsia revelará las causas de la muerte.