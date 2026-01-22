Las autoridades investigan la muerte de una adulta mayor ocurrida al mediodía de hoy, jueves, en el kilómetro 9.1 de la carretera PR-110 del barrio Las Marías, en Moca.

Según datos preliminares, a las 12:55 del mediodía se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 reportando que la residente de unos 75 años, cayó del balcón de una altura de unos 10 a 12 pies.

Agentes de la División de Homicidios del CIC de Aguadilla junto a la fiscal Paola Reyes investigan la escena.