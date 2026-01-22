Investigan la muerte de una septuagenaria en Moca
La División de Homicidios de Aguadilla se hizo cargo de la pesquisa.
Las autoridades investigan la muerte de una adulta mayor ocurrida al mediodía de hoy, jueves, en el kilómetro 9.1 de la carretera PR-110 del barrio Las Marías, en Moca.
Según datos preliminares, a las 12:55 del mediodía se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 reportando que la residente de unos 75 años, cayó del balcón de una altura de unos 10 a 12 pies.
Agentes de la División de Homicidios del CIC de Aguadilla junto a la fiscal Paola Reyes investigan la escena.