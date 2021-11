Las autoridades investigan la muerte de un niño de 8 años ocurrida durante la tarde de hoy, jueves, en una residencia localizada en la urbanización Colinas de San Francisco en Aibonito.

Según el director del Cuerpo de Investigación Criminal (CIC) de Aibonito, teniente Edgardo González, al presente la pesquisa está dirigida a establecer que se trató de una muerte accidental ya que la escena se desarrolla en la ducha del hogar donde se utilizaba una manguera flexible y cabe la posibilidad de que se resbalara en la bañera y se enredara con ella en el cuello.

La escena que encontraron no les sugiere que podría tratarse de un suicidio, aunque en esta etapa preliminar investigan todos los ángulos.

PUBLICIDAD

“Hasta el momento se trata de una muerte accidental, entrevistamos a los familiares y vecinos y no hay indicios de maltrato, no dejó notas o hizo expresiones de que tenía intenciones de privarse de la vida. Aunque no hay indicios no se descarta el suicidio”, indicó González.

En los próximos días los investigadores continuarán con las entrevistas en su entorno familiar y escolar para ampliar la misma, agregó el teniente.

Además, su autopsia les ayudará a comprender lo que sucedió.

La fiscal Tania Delgado ordenó el levantamiento del cadáver.