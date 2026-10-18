Un incidente un caso de incendio malicioso que fue reportado a eso de las 6:09 de la mañana de hoy, domingo, en la urbanización Sunville, en Trujillo Alto

La querellante escuchó a sus perros ladrar y, al verificar lo que ocurría, se percató de que dos vehículos de su propiedad se encontraban incendiándose en el exterior de su residencia.

Estos fueron descritos como uno marca Ford EcoSport, color negro y del año 2020, y un Ford Edge, color marrón, del 2012. De inmediato, no se ofreció un estimado de su valor.

Personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos extinguió las llamas y determinó, que el fuego pudo haber sido provocado de forma intencional.

No se reportaron personas heridas.

La agente Zoraida Flores, adscrita al Distrito de Trujillo Alto, realizó la investigación preliminar y refirió el caso al agente Juan Matos Sierra, de la División de Explosivos Metro.