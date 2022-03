Las autoridades investigan el caso de un bebé de dos meses que fue encontrado muerto en su cuna por sus padres durante la mañana de hoy, viernes, en la urbanización Country Club, en Río Piedras, informó la Oficina de Prensa del Negociado de la Policía.

Inicialmente, a eso de las 8:45 a.m. se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre un caso médico y posteriormente se certificó que no tenía signos vitales. No está claro si lograron llevarlo a una institución hospitalaria.

El infante es el primer bebé de la pareja.

Como es de rigor, la División de Homicidios de San Juan junto al fiscal de turno investigan la escena y se le dio conocimiento al Departamento de la Familia.