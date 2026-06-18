Las autoridades investigaron la noche del miércoles una querella por la muerte de un bebé de cuatro meses de nacido en la cuna de su residencia localizada en el barrio Juan Martín, en Luquillo.

A eso de las 9:09 p.m., se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 en la que notificaban sobre un infante que no respondía y los paramédicos que llegaron a la escena certificaron que no tenía signos vitales.

Su mamá, de 19 años, explicó que estaba esperdo que llegara su esposo, quien es padre del menor, para dejarlo bajo su cuidado para ir al colmado a comprar leche.

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Al regresar, lo alimentó, le sacó los gases, lo acostó en su cuna a dormir y se fue a cocinar.

Cuando lo fue a ver lo encontró sin vida y lo notificó a las autoridades.

En la querella suministrada por la oficina de prensa de la Policía, no se indica si el pequeño padecía de alguna enfermedad diagnosticada u otras complicaciones de salud.

Los agentes de la División de Homicidios, Julio Prado García e Iris Ortiz Dávila de la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores investigaron la escena.

Se tomaron alrededor de 100 fotos del lugar de los hechos.

El fiscal Félix Sánchez Pizarro ordenó su traslado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para fines de autopsia.

Como es de rigor en estos casos se hizo un referido al Departamento de la Familia para que lleve a cabo su investigación.