Las autoridades investigan las circunstancias que rodean la muerte de un conductor cuyo vehículo se incendió durante la noche de ayer, jueves, tras chocar en la intersección de las calles Eider y Zurana de la urbanización Country Club, en Río Piedras.

Según el Negociado de la Policía, a eso de las 8:00 p.m. se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 en la que notificaba sobre detonaciones en el sector, cuando llegaron los patrulleros encontraron un automóvil marca BMW X-4, del 2019, negro, en cuyo interior estaba un cadáver calcinado inclinado hacia el asiento del pasajero.

Los testigos narraron que el vehículo chocó presuntamente con un transformador de energía eléctrica a orillas de la carretera y varios individuos se bajaron de un automóvil marca Mini Cooper, blanco y extrajeron algo del interior del que se estaba incendiando.

Al presente, no se ha establecido si hubo disparos ya que el Sistema de Detección de Disparos no recibió ninguna alerta sobre el incidente y en el vehículo no se apreciaban impactos de bala.

La pesquisa fue referida a la División de Patrullas de Carreteras de San Juan con objeto fijo hasta tanto surja otra evidencia, bien sea de la autopsia o de la inspección del vehículo ocupado.

El auto está registrado a nombre de un vecino de Arecibo.