Las autoridades investigan la muerte de una niña de un año y cuatro meses de nacida que fue transportada para recibir asistencia médica en el hospital César Collazo en Juncos.

Según la querella, a eso de las 8:00 a.m. de hoy, lunes, la menor fue transportada al hospital donde el doctor Luis Pagán certificó que no tenía signos vitales y la posible muerte por aspiración. La pequeña no presentaba signos de violencia visibles.

La fallecida tenía pañal desechable y era de tez blanca, cabello castaño, estatura 1′6″, ojos marrones y un peso de 20 libras.

Tras el deceso, se activó el protocolo en estos casos y se le dio conocimiento al Departamento de la Familia. “La familia, según los expedientes de la agencia, no cuenta con antecedentes de maltrato. La investigación del equipo social de Familia continúa. Por tratarse de un caso de Ley 246 de Protección de Menores, estas serán, por el momento, las únicas declaraciones”, indicó la secretaria de la agencia, Ciení Rodríguez Troche.

El fiscal Orlando Velázquez emitió la boleta para su traslado al Instituto de Ciencias Forenses para fines de autopsia.

La División de Homicidios de Caguas inició la investigación.