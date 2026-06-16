Un conductor murió por causas desconocidas al mediodía de hoy, martes, en el área del servi-carro del restaurante de comida rápida McDonald’s localizado en la carretera PR-838 del Camino Alejandrino, en Guaynabo.

Las autoridades fueron alertadas a las 12:53 del mediodía mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, sobre un apersona sin signos vitales.

Cuando los patrulleros llegaron al lugar, encontraron el cadáver de un hombre de unos 40 años, en el interior de un automóvil marca Honda Accord, color gris y del año 2022.

El hombre no presenta signos de violencia, por lo que no se descarta que haya sufrido algún percance de salud.

Personal de la División de Homicidios del CIC de Bayamón y el fiscal de turno tienen a cargo la pesquisa.