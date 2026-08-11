Una mujer de 43 años murió esta madrugada en una cabaña del motel Garden, en Santa Isabel.

Según informes preliminares de la Policía, las autoridades fueron alertadas a las 12:51 a.m., cuando se llamó al Sistema de Emergencias 9-1-1 para solicitar ayuda médica.

Al presente, el caso se investiga como una muerte sin causa determinada ya que en la escena no se observaron signos de violencia.

Está pendiente de análisis una muestra que aparenta ser de una sustancia controlada, como parte de la pesquisa.

La persona que le acompañaba se mantuvo en la escena.

La fallecida era residente de Santa Isabel.

El agente Carlos Cabán, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Ponce junto a la fiscal Limary Cobián Lugo, investigaron la escena.

El cadáver fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses para fines de autopsia.