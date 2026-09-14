Una querella por supuesto maltrato a menores fue reportada esta tarde en una institución hospitalaria de Caguas, informó la Policía.

Según el informe, personal del hospital alertó a las autoridades sobre dos menores, de tres y seis años, que se encontraban bajo tratamiento y presentaban en sus cuerpos lo que pudieran ser signos de maltrato.

Ante la situación, se activó el protocolo correspondiente y agentes de la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores de la Policía, adscritos a la Comandancia de Caguas, acudieron al hospital para investigar los hechos en conjunto con personal del Departamento de la Familia.

La investigación continúa.