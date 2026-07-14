Policías municipales de San Juan investigaron una querella por apropiación ilegal de dinero, reportada en horas de la madrugada de hoy, martes, por hechos ocurridos en la calle 11 de Barrio Obrero, en Santurce.

Según alegó el querellante, de 90 años, varios paramédicos llegaron a su residencia para atender a su esposa que se sentía mal. Para ese momento está seguro de que tenía su caja fuerte abierta con $3,000 en su interior.

Luego, cuando los paramédicos salieron de su hogar, el nonagenario regresó a la caja fuerte percatándose que su dinero había desaparecido.

La policía municipal Sujeily Rodríguez, refirió el caso al personal del CIC de San Juan.