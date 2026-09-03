Policías municipales de San Juan investigaron una querella por apropiación ilegal, reportada a la 1:34 de la tarde de hoy, en el estacionamiento Paseo Portuario, en la calle Recinto Sur, en la ciudad capital.

Según informó el querellante, identificado como Cheikh Sow, de 43 años, alguien obtuvo acceso a su guagua Chevrolet Astrovan, color blanco, y se apropió de tres cajas que contenían una cantidad indeterminada de réplicas de carteras de diseñador en su interior.

El perjudicado no estimó el valor de la propiedad.

La policía municipal Joanet Henríquez, investigó el caso.