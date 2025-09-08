El cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición fue localizado esta mañana por una persona que sintió un fuerte hedor mientras caminaba por la carretera PR-185, del sector Los Martínez, en Juncos y observó un pie, notificando a las autoridades.

Según se informó, al llegar los agentes al lugar, a eso de las 7:20 a.m. de hoy, lunes, localizaron en un risco el cuerpo de un hombre el cual no ha sido identificado. Tampoco se sabe si presenta signos de violencia.

Los investigadores de la División de Homicidios del CIC de Caguas, indagan entre otras posibilidades, podría tratarse de Christopher Rojas Valenzuela, de 37 años, un cocinero reportado desaparecido el 2 de septiembre en la calle Gardenia, del barrio Montebello en Río Grande.

Durante la mañana de ayer, domingo, policías municipales de Río Grande, fueron alertados sobre un vehículo quemado, en en el kilómetro 11.6 de la carretera 186, sector El Rayo del barrio Guzmán, en ese pueblo.

Según informó el policía municipal Carlos Abrante, la guagua marca Jeep Grand Cherokee, estaba quemada en su totalidad. Según la descripción era la que utilizaba Rojas Valenzuela el día que desapareció.

Christopher Rojas Valenzuela, reportado como desaparecido. ( Suministrada )

El hombre fue reportado desaparecido el 3 de septiembre, por su pareja y fue descrito físicamente como de tez blanca, 5’6” de estatura aproximadamente, 230 libras de peso, ojos marrones y cabello negro. Posee tatuaje en el área del cuello y brazo derecho, el cual no fue descrito.

Al momento de su desaparición vestía una camisa de playa manga larga y color negro,un pantalón largo del mismo color y tenis color negro, rojo y blanco, marca Nike y gorra una gorra color negro.

El fiscal Dennis Soto y personal del Instituto de Ciencias Forenses se encuentran a cargo de la pesquisa.