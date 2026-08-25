Las autoridades investigan las causas de un incendio que consumió en su totalidad el “food truck” Jireh’ Burger, esta madrugada en la calle José C. Vázquez frente a una cooperativa de ahorro y crédito en Aibonito.

De acuerdo con la querella, se reportó un vehículo en llamas a las 3:50 a.m. a través del Sistema de Emergencias 9-1-1

La propietaria del vehículo, le informó a los agentes que alguien ocasionó daños a la guagua Ford Econoline 350 color blanca y del año 2002 la cual utilizaba como “food truck”, incendiándola.

Bomberos de Aibonito extinguieron el fuego.

Un inspector de incendios del Negociado del Cuerpo de Bomberos está evaluando la escena y examinando los enseres para poder determinar la causa y el origen del fuego. De esta manera podrá establecer si fue accidental o por mano criminal.

Inicialmente el caso es investigado por el agente Héctor Garriga Matos quien le dio conocimiento al sargento Luis Ortiz Ortiz de la División de Servicios Técnicos del área de Aibonito y la pesquisa fue referida al agente Norbert Cruz de la División de Explosivos de Caguas.