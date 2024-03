Una escena con casquillos, rastros de sangre y aparente masa encefálica cerca de un vehículo todoterreno, Can Am, fue encontrada a eso de las 4:36 a.m. de hoy, lunes, en el estacionamiento del condominio Las Camelias, en Río Piedras, podía estar vinculada con el asesinato de un hombre y una mujer, cuyos cadáveres baleados fueron hallados a orillas de la carretera PR-951 del barrio La Central en Canóvanas.

El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, inspector Edwin Figueroa Maldonado, indicó que el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) una vez trabaje ambas escenas será quien certifique si los restos humanos encontrados en Río Piedras corresponden a las víctimas y si su ejecución ocurrió en el estacionamiento y transportaron los cadáveres hasta Canóvanas.

“Esa es la línea de investigación que llevamos”, indicó Figueroa Maldonado, quien comentó que cerca del lugar no se han divisado cámaras de seguridad.

El doble asesinato se reportó a las 6:00 a.m. en la carretera PR-951 barrio La Central en Canóvanas, tras localizarse los cadáveres en el área verde. El cuerpo del hombre tiene varias heridas en el rostro lo que impiden su identificación inmediata.

La directora del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, inspectora Mabel Oliveras, describió a las víctimas como de 35 a 40 años y ambos vestían camiseta oscura y mahón largo azul.

La funcionaria también confirmó que se investiga si se relaciona con la escena de Río Piedras