Todo aquel agente que se involucre con el bajo mundo y ayude a los fugitivos, como se alega ocurrió con el líder de la ganga La Lorenzana, Nelson Torres Delgado, mejor conocido como “El Burro”, “nunca fue policía”.

Así lo afirmó este miércoles el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, al reaccionar a los informes de prensa que apuntan a que Torres Delgado empleó a agentes del Negociado de la Policía y a funcionarios para escabullir a la justicia por los pasados años.

Torres Delgado fue arrestado el pasado jueves por un “task force” conformado por agentes federales y estatales en una residencia en La Parguera, en Lajas. Desde entonces, el jefe del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), Joseph González, ha dejado claro que la pesquisa sigue activa.

El comisionado, quien habló tras participar de un simposio sobre la violencia de género que se realizó en el Centro de Convenciones Pedro Rosselló González en Miramar, no dio detalles sobre la posibilidad de que “El Burro” fuese ayudado por uniformados.

Recordó que se trata de una pesquisa federal y que sus comentarios pudiesen afectar la pesquisa.

Poco después, López Figueroa fue más preciso y aceptó que no tiene información referente a que agentes del Negociado se involucraron con la ganga de Torres Delgado, que dominaba sectores de Caguas, Cayey y Cidra.

Nelson Torres Delgado, "El Burro" ( El Nuevo Día )

“No puedo mantener una investigación activa, porque no tengo los datos de quiénes son las personas que se alega, si alguna. No obstante, estamos trabajando mano a mano con las agencias federales”, precisó.

Dejó claro que, una vez tenga identificados a los posibles agentes que ayudaron a Torres Delgado, “a mí no me tiembla la mano para expulsar a nadie. Simplemente, eso les corresponde a las agencias federales, si tienen la información, trabajar con ese asunto y, tan pronto ellos trabajen con ese asunto, que me den conocimiento directo de lo que está sucediendo con cualquier tipo de policía y yo tomaré cartas en el asunto”.

Pero, en general, López Figueroa defendió a los 12,000 agentes que tiene el Negociado de la Policía.

“El 99.99% de los policías son personas honorables personas que están haciendo su trabajo, estamos trabajando por Puerto Rico. Se lo hemos demostrado y más bajo el mandato de este servidor desde 2021 para acá (con) la cantidad de arrestos, la cantidad de casos esclarecidos, la cantidad de los casos importantes que se ha trabajado por Puerto Rico y el lado comunitario también. O sea, en un universo de 12,000 policías, hasta en los hogares mismos uno educa a los hijos de una forma y, lamentablemente, cogen otro camino. Pero, créeme que yo respaldo totalmente el trabajo de todos y cada uno de mis policías que con honradez salen día a día a proteger a Puerto Rico. Si hay alguno que se desvíe de eso, nunca fue policía”, precisó.

Reiteró que “habrá consecuencias” contra aquellos que “se desvíen de lo que una vez juró”.

Asimismo, López Figueroa aprovechó la coyuntura de este arresto de “El Burro” para destacar que continuarán con sus investigaciones y sacando de la calle a “individuos de alto perfil criminal”.

No quiso hablar, sin embargo, de que en estas pesquisas se haya identificado también a agentes que cooperen con el bajo mundo.

“Nosotros no estamos trabajando contra narcómanos. Estamos trabajando con individuos de alto perfil criminal. ¿Quién pensaba que Nelson Torres Delgado iba a ser arrestado y viene desde el 2017 estando en el narcotráfico? ¿Quién pensaba que ‘Tun Tun’ (Delwin Berríos Navarro), de Humacao, iba a ser arrestado y hoy en día está en la cárcel? ‘Wasa’ (Carlos Cotto Cruz), de allá del área de Yabucoa, también arrestado por la Policía de Puerto Rico. No estamos hablando de usuarios de drogas. Estamos hablando de individuos líderes de organizaciones criminales que mantienen o mantenían a Puerto Rico con violencia. De eso estamos hablando”, manifestó.