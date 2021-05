La Policía Municipal de Guaynabo investigó una querella radicada contra el exjefe de finanzas del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jerome L. Garffer Croly, de 48 años, por presuntamente infringir una orden de protección durante la madrugada de hoy, viernes, en Guaynabo.

La querella fue radicada a la 1:41 a.m. por su expareja, quien lo había denunciado el mes pasado por violar la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.

La denuncia fue por unos hechos ocurridos el 8 de abril, cuando se acercó a un negocio en la calle Loíza, en Santurce, y le realizó llamadas telefónicas, lo cual tenía prohibido por la orden.

La perjudicada se querelló porque durante la noche recibió una llamada telefónica a través de la aplicación de Messenger en violación a la orden de protección, que está vigente hasta el mes de junio y que prohíbe cualquier tipo de contacto o comunicación con ella.

Garffer Croly, exvicepresidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, no fue localizado por los investigadores y se procedió a consultar el caso con la jueza Eileen Torres, quien expidió una orden de arresto por violación a la orden de protección bajo la Ley 54 con una fianza de $250,000.

Durante la mañana de hoy, Garffer Croly, quien se encuentra bajo supervisión electrónica del Programa de Servicios con Antelación a Juicio con un grillete electrónico, fue arrestado en un condominio en Hato Rey, ya que no pudo ser localizado mientras se investigaba la denuncia en su contra.

El abogado fue trasladado al Tribunal de San Juan para diligenciarle la orden de arresto, según reportó Endi.com.

Pesa en su contra una querella por violación a la orden de protección vigente y se le radicaría otra denuncia por infracción a las disposiciones del Programa de Servicios con Antelación a Juicio por no responderles.

A su salida del cuartel municipal de Guaynabo, Garffer negó que hubiese establecido contacto con la víctima.

“¿Quién dijo que la llamé?... No he visto ni la denuncia”, respondió al ser increpado por periodistas al tiempo que puso en duda que tenga cinco querellas por hechos similares. “¿Cuáles son esas querellas?, que yo sepa yo no tengo querellas. No hay”.

Rechazó también que haya agredido a sus exparejas.

“A los hombres les dan pelas también y debe ser así también (que el país tenga los ojos puestos en esos casos)... y no las he reportado”, finalizó.

El 23 de enero, a Garfrer Croly se le radicó un cargo por violar el artículo 3.1 de la Ley 54 y la jueza Keila M. Díaz Morales, del Tribunal de Bayamón, determinó causa para arresto con una fianza de $50,000 y se le colocó un dispositivo electrónico.

Además, se emitió una orden de protección a la querellante.