Joseph “Joey” Fuentes Fernández, quien este viernes fue sentenciado a cumplir 14 meses de prisión por ocultar quiénes fueron los donantes del Comité de Acción Política (PAC), Salvemos a Puerto Rico, “se ha inmolado” para no perjudicar “al gobernador (Pedro Pierluisi) y a otros buenos amigos”, aseguró su abogado Joaquín Monserrate Matienzo.

“Él cree mucho en la amistad y él no cree en eso de ser un soplón y se ha inmolado. Él no se benefició de nada. Pero, él no va a hacerle daño a su amigo”, afirmó en entrevista telefónica con Primera Hora.

Entre otras cosas, Monserrate Matienzo reveló que Fuentes Fernández se hizo a cargo del PAC a pedidos de Pierluisi, con quien mantiene una amistad desde la escuela superior. Señaló, además, que cuando los federales se acercaron para que colaborara con pesquisas en curso para detectar ilegalidades, “rehusó ponerse a grabar al gobernador”.

PUBLICIDAD

“Él se arrepiente de haber metido la pata, porque ese es un ciudadano muy bueno”, dijo el letrado.

De inmediato, explicó que Fuentes Fernández no conocía las regulaciones federales que se utilizaron para acusarlo por haberle ocultado información a la Comisión Federal de Elecciones (FEC, en inglés) del PAC que se creó para hacer campaña a favor de la candidatura de Pierluisi en las primarias y elecciones del año 2020, así como atacar a sus rivales.

“Le pidieron de favor que se hiciera cargo de ese PAC para recolectar fondos para Pierluisi y él aceptó eso, y eso lo llevó a esta vaina, porque una vez entró en eso, ahí es que entran esas contribuciones sin determinar quiénes son los contribuyentes, los donantes, la palabra es donante y, entonces, llenó los blancos de la Comisión Estatal de Elecciones y no puso quiénes eran los donantes y eso es un delito federal, a pesar de que no era una elección federal”, detalló.

De inmediato, se le cuestionó a Monserrate Matienzo quién le pidió a Fuentes Fernández hacerse cargo del PAC.

“Ay, que pregunta tremenda. Parece que fue el gobernador, parece que fue el gobernador. Él lo dijo, él lo dijo, que su gran amigo le pidió eso y que él para ayudar a su amigo lo hizo”, manifestó.

También se le cuestionó la razón por la que Fuentes Fernández no quiso grabar al gobernador, como reveló.

“Porque eso hubiera sido ser un traidor contra su amigo que él quiere mucho y estima mucho. Una cosa es decir que el gobernador le pidió que Joey se hiciera cargo de ese PAC y otra cosa es decir que el gobernador en conversaciones íntimas, tú sabes, él no va a ser, no va a ser un soplón, punto. Él no va a ser un soplón”, respondió.

PUBLICIDAD

En otros temas, Monserrate Matienzo informó que se le solicitó al gobierno federal que Fuentes Fernández cumpla su pena en una cárcel cercana a su hogar en Arlington, Virginia.

Asimismo, reveló que se espera que este próximo lunes la Asociación de Contadores Públicos Autorizados le retire la colegiación a Fuentes Fernández como contador. Eso lo dejaría sin poder trabajar.

“Él va preso y no puede ser contable, pues, económicamente es devastador. Pero, bueno, él tiene que rehacer su vida cuando salga” de la prisión, sentenció.