Un joven radicó esta mañana una querella de fraude y estafa mediante una llamada telefónica, en la urbanización Altamesa, en Puerto Nuevo.

Según alegó el querellante, de 26 años, recibió una llamada de un hombre que se identificó como agente federal para notoficarle que tenía una orden de arresto en su contra. Durante la conversación, le pidió dinero a cambio de cancelar su captura y le enviaron la supuesta orden de arresto desde el correo electrónico oficialjuanmorales@gmail.com

Luego, el perjudicado le envió a través de la aplicación ATH Móvil la cantidad de $500 siendo timado en estos hechos.

El agente Janisel Casiano, del precinto policiaco de Puerto Nuevo, investigó el caso.