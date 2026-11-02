Un joven de 25 años que conducía un vehículo todoterreno (fourtrack) cayó por una pendiente durante la madrugada de hoy en hechos ocurridos en el barrio Dajaos, en Bayamón, informó la Policía.

El accidente se reportó en el kilómetro 11.7 de la carretera PR-167, luego de que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertara a las autoridades sobre la situación.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron al joven, quien había caído por una pendiente mientras conducía el vehículo todoterreno. Este no ha sido identificado.

El perjudicado fue atendido por paramédicos en el lugar y posteriormente transportado al Centro Médico de Río Piedras para recibir atención médica. Su condición fue descrita como de cuidado.

Personal de la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón se dirigía al lugar para hacerse cargo de la investigación.